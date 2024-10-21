Bakan Işıkhan resmen açıkladı: Emeklilik sistemi değişiyor mu?

Son yıllarda Türk lirasında görülen değer kaybı, emeklilik sisteminde de önemli bozulmalara neden oldu.



Enflasyon karşısında alım güçlerini kaybeden milyonlarca emekli, bir yandan da sistemde yaşanan bozulma nedeniyle tabanda eşitlenmeye başladı. Türkiye'de görülen yüksek enflasyonun etkisiyle her geçen yıl 'en düşük emekli maaşı' alanların sayısı artış gösterirken, ortalama emekli maaşı da azalmaya devam ediyor.



Bu durum özellikle yüksek prim gün sayısına sahip emeklilerin isyan etmesine neden olurken, iktidara yakın medya organları tarafından emekli maaş hesaplama sisteminde değişikliğe gidileceğine ilişkin iddialar milyonlarca emeklinin heyecanlanmasına neden olmuştu.



BAKAN IŞIKHAN TÜM KAPILARI KAPATTI



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilik sistemine ilişkin tartışılan düzenleme iddialarına kapıyı kapatarak "Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde bu tür konular gündeme gelebiliyor. Emeklilik sistemiyle çok fazla oynamayı düşünmüyoruz. Bu tür durumlarla daha önce de karşılaştık. Bakanlıklarımızın da bu konuda hassasiyet gösterdiklerini biliyorum. Burada konuyu ince eleyip sık dokumak gerekiyor" ifadelerini kullandı.