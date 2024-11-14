Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Işıkhan'dan belediyelere haciz tehdidi /14 Kasım 2024 00:49

Bakan Işıkhan'dan belediyelere haciz tehdidi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, borcu bulunan belediyelere seslenerek haciz işlemi başlatacaklarını açıkladı.

SHABER3.COM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'de düzenlenen AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi'nde borcu bulunan belediyelere yönelik açıklamalarda bulundu.

CHP'li belediyeleri doğrudan hedef alan açıklamalarda bulunan Işıkhan "Bütün belediyelere sesleniyoruz; borçlarınızı ödeyin. Hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemlerini başlatacağız. Borçlarını en çok ödemeyen belediyeler CHP’li belediyeler. Ankara Büyükşehir Belediyesinin SGK'ya 8,5 milyar lira borcu var, Melih Bey'den aldığında borç 209 milyondu." ifadelerini kullandı.

Belediyelerin 96 milyar liralık SGK borcunun seçimlerin ardından 120 milyara yükseldiğini belirten Işıkhan, borçlarının yasal olarak tahsil edileceğini belirterek belediyelere yönelik haciz tehdidinde bulundu.

Işıkhan konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

- Belediyelerin 96 milyar liralık SGK borcu, seçimden sonraki 2 ayda 120 milyara yükseldi. Ve bu belediyelerin neredeyse tamamı CHP belediyeleri. Peki ya 'CHP'nin kalesi' denilen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin SGK borcu ne duruma gelmiş biliyor musunuz? 5 yılda 885 kat artmış. Şimdi diyorlar ya 'AK Parti'den borçlu belediyeler devraldık' diye. Sizlere sormak isterim; peki, bu 885 kat artan borcu, AK Parti'den mi devraldılar? İzmir CHP'ye AK Parti'den mi geçti?
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