Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Işıkhan'dan 'yenidoğan skandalı' açıklaması: Ödemeler durduruldu /21 Ekim 2024 13:57

Bakan Işıkhan'dan 'yenidoğan skandalı' açıklaması: Ödemeler durduruldu

Bakan Vedat Işıkhan, yenidoğan soruşturması kapsamında ruhsatı iptal edilen özel hastanelere ödemelerin durdurulduğunu, yapılan ödemelerin faiziyle tahsil edildiğini açıkladı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Yenidoğan soruşturmasındaki hastanelerle ilgili açıklama yaptı. Işıkhan "Sağlık Bakanlığı'nın ruhsat iptaliyle özel hastanelerin ödemeleri durduruldu, bunlar da kapatıldı" dedi.

Işıkhan, özel hastanelere yapılmış ödemelerin geçmişe dönük olarak faiziyle birlikte ve sözleşme kapsamındaki cezaların da tahsil edildiğini belirtti. Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, özel hastanelerin fatura ve reçete incelemesinde, yapay zekadan da yararlanılacağını bildirdi.
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