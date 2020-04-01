Samanyolu Haber /Gündem / Bakan itiraf etti: Virüs hızlı yayılıyor /01 Nisan 2020 20:40

Bakan itiraf etti: Virüs hızlı yayılıyor

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 148 kişiye daha Koronavirüs teşhisi konuldu. Toplam can kaybı 277'ye, vak'a sayısı 15 bin 679'a yükseldi. Bakan Koca, "Virüs başka hastalıklarda görmediğimiz bir hızla ilerliyor. Daha önce bunu böyle bilmiyorduk." diyerek salgına hazırlıksız yakalandıklarını itiraf etti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

"Son 24 saatte 14 bin 396 test yapıldı. Vak'a sayısı 2 bin 148." diyen Koca son 24 saatte 63 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. 

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: DAHA ÖNCE BÖYLE BİLMİYORDUK

Bakan Koca, "Virüs başka hastalıklarda görmediğimiz bir hızla ilerliyor. Daha önce bunu böyle bilmiyorduk." diyerek salgına hazırlıksız yakalandıklarını itiraf etti. 

Koca, "Ortalama 2,6, 2,7 kişiye bulaştırır diye düşünüyorduk. İzolasyonun ve hareketsizliğin son derece önemli olduğunu özellikle tekrar altını çizmek istiyorum. Bu virüs dünyaya 3 ayda yayıldı. Ne kadar kolay bulaştığına bir örnek olsun diye söylüyorum." dedi.

Koca, "Vakalarımız içindeki ölüm oranımız yüzde 1,58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıda olduğumuzu, bunu daha aşağıya düşürme noktasında başarı gösterebilirsek bu son derece önemli olur. Almanya ve Güney Kore'de bu sayıların arttığını, açıklanan rakamların daha yüksek olduğunu biliyoruz. Hedefimiz hayatını kaybedenlerin sayısını azlatmak." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koronavirüs vak'alarını artık illere göre açıklayacaklarını söyledi.

81 İLDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Türkiye'nin vak'aların il il açıklamaması eleştiriliyordu. 

Bakan Koca artık illere göre verileren açıklanacağını belirterek, "Bütün illerimizde artık bu virüsün olduğunu biliyoruz. O yüzden açıklamakta sakınca olmadığını düşünüyoruz. İstanbul'daki vak'a sayısı 8 bin 852. Yüzde 60'lara yakın. Onu İzmir takip ediyor, 813 vaka. 712 vak'a Ankara. 581 vak'a ile Konya, 418 vak'a ile Kocaeli takip ediyor." dedi.

TEK TEDBİR EVDEN ÇIKMAMAK

Bilim Kurulu'nun bütün ülkede hareketliliğin azaltılması yönünde tavsiye kararı olduğunu belirten Koca, "Bundan sonraki süreçte il pandemi kurullarımız dahil olmak üzere bölgesel daha sıkı tedbirler alınabilir. Önemli olan hareketliliği azaltabilir olmak, zorunlu olmadıkça evden çıkmamak. Tek önleyici tedbirin bu olduğu açıkça görülüyor." ifadelerini kullandı.
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