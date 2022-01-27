Bakan Karaismailoğlu, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına cevap verdi

"CUMHURBAŞKANI SADECE YATIRIM PROGRAMINI ONAYLAR"





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ihale iddiasına ilişkin olarak, “Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman hiçbir ihaleye imza atmaz. Bunu devlet tecrübesi olan herkes bilir. Bakanlar da imza atmazlar. Hiçbir ihale ve ödemeye Cumhurbaşkanı imza atmaz. Oradaki kağıdı göstererek yalan konuştu." ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tek imza ile 6 milyar TL çeteye peşkeş çekiliyor" sözleriyle Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaniye Demiryolu İhalesi’ndeki yolsuzluğu gündeme getirmişti.HaberTürk Tv yayınında Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtlayan Bakan, “Keşke ellerine verilen kağıda inanmayıp, teferruatlarını araştırsalardı. Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman hiçbir ihaleye imza atmaz. Bunu devlet tecrübesi olan herkes bilir. Bakanlar da imza atmazlar. Hiçbir ihale ve ödemeye Cumhurbaşkanı imza atmaz. Oradaki kağıdı göstererek yalan konuştu. Cumhurbaşkanımız sadece yatırım programını onaylar. O programda binlerce proje vardır. Maalesef yine boşa düşmüştür sayın Kılıçdaroğlu, belki de kasıtlı verilmiştir bu belge” ifadelerini kullandı.Bakan Karaismailoğlu, “İddia edilen şey; Bursa Hızlı Tren ihalesi. Böyle bir ihale var. 2018 yılında yapılmış olan ihale sadece Bursa Yenişehir Osmaneli arasında. Sadece 50 kilometrelik kısmı. Yenişehir Bursa arasındaki kısmında üst yapı işleri. 50 kilometresi hem altyapı hem üst yapı. Bunun yaklaşık maliyeti 3 milyar 200 milyon avro civarındadır. İhalede tutarsız ve uygunsuz teklifler çıktı. Mahkeme süreçleri çıktı. İdare de bu işi iptal etti, iş kapandı” dedi.Karaismailoğlu “Ondan sonra yeni bir ihale süreci başladı. 106 km’lik ihale 201 kilometreye çıktı. Bursa'dan Bandırma'ya kadar uzadı iş. Bursa ile Bandırma arası bağlandı. Yenişehir Osmaneli arasında altyapı ve üstyapı istasyon eklendi. 7 istasyon ve 201 kilometreye çıktı ihalenin boyutları. İlk ihale 56 kilometre, 50 kilometre altyapı ve üstyapı. Toplamda 106 kilometre. İkinci ihalemiz, şu andaki mevcut ihalemiz Bandırma-Osmaneli arasında altyapı ve üstyapı işleri. Toplamda 201 kilometrelik hatta çalışma yapılmaktadır. Birazcık matematiği olan, devlet tecrübesi olan bu fiyatlar niye buraya çıktı bilir. 9,4 milyar TL'ye bu iş ihale ediyorlar. Elmayla karpuzu karıştırıyorlar” şeklinde konuştu.