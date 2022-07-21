Bakan Kirişçi'ye istifa çağrısı: 'Ne ar kaldı ne devlet namusu!'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Venezuela gezisinde "Biz hayvancılık yapıyoruz; hayvanlarımıza pizzacıdan pizza, burgerciden burger ısmarlar gibi dışarıdan yem alıp, yediriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kirişci'nin bu açıklamasına sert tepki gösterdi.





Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:





"Biz hayvanlarımıza pizzacıdan pizza, burgerciden burger ısmarlar gibi dışarıdan yem alıp öyle yediriyoruz." demiş Sarayın bakanı. Kendisini yabancılara şikayet eden bir bakan var. Öyle bir atanmışlar hükümeti yarattı ki Erdoğan, ne ar kaldı ne devlet namusu. Hemen istifa hemen!"







