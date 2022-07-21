Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Kirişçi'ye istifa çağrısı: 'Ne ar kaldı ne devlet namusu!' /21 Temmuz 2022 18:16

Bakan Kirişçi'ye istifa çağrısı: 'Ne ar kaldı ne devlet namusu!'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin Venezuela'da yaptığı konuşmaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Öyle bir atanmışlar hükümeti yarattı ki Erdoğan, ne ar kaldı ne devlet namusu. Hemen istifa hemen!" ifadelerini kullandı.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Venezuela gezisinde "Biz hayvancılık yapıyoruz; hayvanlarımıza pizzacıdan pizza, burgerciden burger ısmarlar gibi dışarıdan yem alıp, yediriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kirişci'nin bu açıklamasına sert tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Biz hayvanlarımıza pizzacıdan pizza, burgerciden burger ısmarlar gibi dışarıdan yem alıp öyle yediriyoruz." demiş Sarayın bakanı. Kendisini yabancılara şikayet eden bir bakan var. Öyle bir atanmışlar hükümeti yarattı ki Erdoğan, ne ar kaldı ne devlet namusu. Hemen istifa hemen!"


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