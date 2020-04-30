Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel corona verilerini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşılan tabloya göre, bugün 42 bin 4 test yapıldı. 2 bin 615 yeni vaka tespit edilirken 93 kişi de corona virüsüne yenik düştü.







Açıklanan son verilerin ardından Türkiye’deki corona vakası sayısı 120 bin 204 olurken toplam vefat sayısı da 3 bin 174’e yükseldi. Bugün paylaşılan verilerde iyileşen kişi sayısı da dikkat çekti. Tabloya göre bugün 4 bin 846 kişi daha sağılığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen sayısı 48 bin 886’ya yükseldi.





TEST SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ





İlk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsünde bugün 42 bin 4 yeni test yapıldı. Böylece yapılan toplam test sayısı da 1 milyonu geçmiş oldu.





“BU NOKTAYA GELMEK KOLAY OLMADI”





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım” ifadelerine yer verdi.