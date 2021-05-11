Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca açıkladı: İstanbul'da vakalar yüzde 65 azaldı /11 Mayıs 2021 23:18

Bakan Koca açıkladı: İstanbul'da vakalar yüzde 65 azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da vaka sayısında yüzde 65 oranında bir azalma gerçekleştiğini açıkladı. Bakan Koca, vaka sayıları en fazla azalan illerin ise Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ olduğunu belirtti.

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Bakan Fahrettin Koca, İstanbul’da vaka sayısı ve poliklinik başvurularında yüzde 65, hastaneye yatışlarda yüzde 50 oranında azalma olduğunu açıkladı.

Türkiye’de en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü İstanbul’da tam kapanma döneminde vaka sayılarında düşüş yaşandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı. Hastaneye yatışlarda yüzde 50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var. İstanbul gösterdiği sabrın meyvesini alıyor. Salgını durdurmak elimizde.” dedi.
 
Bakan Koca, son hafta vaka sayısı en çok azalan illerin Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ olduğunu belirtti. Bakan Koca, vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerde yaşanacağını kaydetti.

 
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