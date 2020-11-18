Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca aşı için tarih verdi /18 Kasım 2020 22:53

Bakan Koca aşı için tarih verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı konusunda bazı açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Pfizer (aşı) ile ilgili Aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Çin aşısı için de Aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz.Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur" ifadelerini kullandı.

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İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs aşısıyla ilgili o açıklaması:

"Türkiye’nin geçen yıl yaptığı grip aşısı tedariği bir milyon 300 bin ama yapılan bir milyon 100 bin aşı. Grip aşısında artırabileceğimiz rakam sınırlı. Bu süreçte 2.3 milyona çıkardık. Şu ana kadar 600 bin kişiye yaptık grip aşısı.

Pfizer (aşı) ile ilgili Aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Ruhsatın Aralık’ta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye’ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona olabilirliği şeklinde görüşmelerimiz var.
 
Çin aşısı için de Aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz. Ocak ayında da böyle olacak bu sayı 2 katına çıkabilir bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak. Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur.

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