Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca aşılama için yeni yaş sınırını açıkladı /16 Haziran 2021 23:23

Bakan Koca aşılama için yeni yaş sınırını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Haziran itibariyle 35 yaş üstü vatandaşların da koronavirüs aşısı için randevu alabileceklerini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Koca, 35 yaş üstü yurttaşların yarın itibariyle aşılanmaya başlanacağını bildirdi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün huzurlarınızda son günlerde sizlere güzel haberler vermiş olmanın huzuru ile bulunuyorum. Salgına son verecek olan aşı programımızın arzu ettiğimiz ivmede devam ediyor olmasından son derece memnunum. Salgınla birlikte girdiğimiz zorlu mücadelede düşmanın zayıf tarafını yakalamış ve onu köşeye sıkıştırmış durumdayız.

Yarın itibariyle 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz. Güçlü sağlık altyapımızla ve halkımızın gösterdiği yoğun teveccüh sayesinde toplumsal bağışıklık hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz.

Bugünlere nasıl geldiğimizi ve ardımızda bıraktıklarımızın neler olduğunu asla unutmamamız gerekiyor. Dünü unutarak yarını inşa edemeyiz. Son sözüm son günlerdeki tek söz ve ricam; Lütfen en kısa sürede aşınızı olun.

Bugün itibariyle birinci dozda yaklaşık 23 milyon, ikinci dozda 14 milyon olmak üzere toplam uyguladığımız doz sayısı 37 milyonu buldu.
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