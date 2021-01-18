Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca, aşılanan sağlık çalışanı sayısını açıkladı /18 Ocak 2021 22:50

Bakan Koca, aşılanan sağlık çalışanı sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılarının Türkiye gelmesinin ardından aşılanan toplam sağlık çalışanı sayını açıkları.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik" açıklamasını yaptı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"81 ilimizin sağlık müdürleri ile aşı programımızı değerlendirdik. Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik. Program takvimine göre sağlık çalışanları çarşamba gününe kadar aşılanmaya devam edilecek."
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