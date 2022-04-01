Bakan Koca’dan İstanbul açıklaması: Üçte bire indi

İstanbul'daki koronavirüs tablosuyla ilgili bir mesaj paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da yoğun bakım ve servis doluluk oranının Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bir oranda azaldığını söyledi.
ÜÇTE BİR ORANINDA AZALDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da yoğun bakım ve servis doluluk oranının Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bir oranda azaldığını söyledi.
Koca, Twitter paylaşımında kamu hastaneleri başhekimleriyle toplantıda görüştüğünü söyledi.
Sağlık bakanı ‘tablodan çok mutlu olduklarını’ belirtti.