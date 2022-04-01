Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca’dan İstanbul açıklaması: Üçte bire indi /01 Nisan 2022 21:06

Bakan Koca’dan İstanbul açıklaması: Üçte bire indi

Koronavirüs salgının Türkiye'de en yoğun görüldüğü şehirlerden birisi olan İstanbul ile ilgili bir yorumda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da yoğun bakım ve servis doluluk oranının Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bir oranda azaldığını söyledi.

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İstanbul'daki koronavirüs tablosuyla ilgili bir mesaj paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da yoğun bakım ve servis doluluk oranının Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bir oranda azaldığını söyledi.

ÜÇTE BİR ORANINDA AZALDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da yoğun bakım ve servis doluluk oranının Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bir oranda azaldığını söyledi.

Koca, Twitter paylaşımında kamu hastaneleri başhekimleriyle toplantıda görüştüğünü söyledi.

Sağlık bakanı ‘tablodan çok mutlu olduklarını’ belirtti.

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