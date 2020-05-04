Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca güncel rakamları açıkladı /04 Mayıs 2020 20:50

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel corona verilerini açıkladı. Vaka ve vefat sayısındaki düşüşün sürdüğü bugünkü tabloya göre bin 614 yeni vaka tespit edilirken 64 kişi ise hayatını kaybetti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsüyle ilgili güncel verileri açıkladı. 35 bin 771 testin yapıldığı bugünkü tabloda bin 614 yeni vaka tespit edildi.

64 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tabloda vaka ve vefat sayısındaki düşüşün sürdüğü gözlemlendi. Bugün paylaşılan verilere göre 64 kişi corona nedeniyle hayatını kaybetti. Açıklanan son verilerin ardından Türkiye’de corona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 461’e yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 127 bin 659 oldu.

İYİLEŞEN SAYISI HIZLA ARTIYOR

İyileşen kişi sayısındaysa artış sürüyor. Tabloya göre bugün 5 bin 15 kişi daha corona virüsünü yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı 68 bin 166 oldu.
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