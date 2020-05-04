Bakan Koca güncel rakamları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsüyle ilgili güncel verileri açıkladı. 35 bin 771 testin yapıldığı bugünkü tabloda bin 614 yeni vaka tespit edildi.







64 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ





Tabloda vaka ve vefat sayısındaki düşüşün sürdüğü gözlemlendi. Bugün paylaşılan verilere göre 64 kişi corona nedeniyle hayatını kaybetti. Açıklanan son verilerin ardından Türkiye’de corona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 461’e yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 127 bin 659 oldu.





İYİLEŞEN SAYISI HIZLA ARTIYOR





İyileşen kişi sayısındaysa artış sürüyor. Tabloya göre bugün 5 bin 15 kişi daha corona virüsünü yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı 68 bin 166 oldu.