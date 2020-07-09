Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca güncel rakamları açıkladı /09 Temmuz 2020 20:23

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. Verilere göre, bugün 18 kişi hayatını kaybederken bin 24 yeni vaka tespit edildi.

SHABER3.COM

Bakan Koca, "Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı. Tabloya göre, bugün yapılan 50 bin 103 testle birlikte toplam test sayısı 3 milyon 832 bin 623 oldu.

Güncel verilere göre, bugün 18 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı da 5 bin 300’e yükseldi. Yine bugün, tespit edilen bin 24 vakayla beraber toplam vaka sayısı 209 bin 962’ye çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 879 hastanın, toplamda ise 190 bin 390 kişinin sağlığına kavuştuğu açıklandı. Öte yandan toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 179, toplam entübe hasta sayısı ise 399 oldu.

“VAKA SAYILARINDAKİ KÜÇÜK AZALMALAR DEVAM EDİYOR”

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, iyileşen hasta sayısının yeni tanı konanların iki katından fazla olduğunu belirtti.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı.

* İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla.

* Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor.

DÜN 22 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanı Koca, dün bin 41 vaka tespit edildiğini, 22 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 219 hastanın iyileştiğini duyurmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakan Koca güncel rakamları açıkladı Sonraki Haber >>

Melek İpek TMSF eliyle kendi evinden çıkarıldı

Melek İpek TMSF eliyle kendi evinden çıkarıldı

'Sular kesik' yayını yaptılar ancak çalışan çamaşır makinesini unuttular

'Sular kesik' yayını yaptılar ancak çalışan çamaşır makinesini unuttular

Erdoğan rejimi İslamcı mı?

Erdoğan rejimi İslamcı mı?

Gergerlioğlu: Seyit Ahmet Aydın, çevresine moral veriyor diye 27 aydır hücrede tutuluyor

Gergerlioğlu: Seyit Ahmet Aydın, çevresine moral veriyor diye 27 aydır hücrede tutuluyor

Fabrika kapatılsın!

Fabrika kapatılsın!

İlginç Ambulans kazası

İlginç Ambulans kazası

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:17:53