Bakan Koca güncel tabloyu açıkladı

Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Bakan Koca’nın açıklamalarından satır başları:







*Maske tedbirinin gerekli hallerde uygulayalım ki zamanla bıkkınlığa yol açmasın. Sonbaharda risk beklentisi Dünya Sağlık Örgütü’nün özellikle Güney Amerika kaynaklı günlük vaka sayısı açıklaması, bizi tedbirlerin sürekliliği konusunda uyarıyor.





*Bıkkınlığa düşmek, bu mücadelede geriye düşmek riske açılmak, rehavete kapılmak demektir. 62 il merkezinde maske zorunlu hale getirilmiştir. Bu mecburiyet ya vakaların arttığı, zincirlerin bulaşma riskinin uç verdiği yerlerdir.





*Sokağa çıkma kısıtının salgının önlenmesi açısından önemi neyse, bugün aynı önemi maske ve mesafenin taşıdığını unutmamalıyız.





*Sıcak yaz günlerindeyiz. Bu havada maske kullanmak, geçen aylardaki gibi kolay değil. Hepimiz zorluk yaşıyoruz. Lütfen sıcaklara yenilmeyelim. Yenilirsek vaka sayısının artacağını, bunların yoğun bakıma düşeceğini unutmayalım.





*Salgının ilk günlerindeki bir belirsizliği açıklığa kavuşturmak istiyorum. Corona virüsün daha çok kış aylarında etkili olacağını, yaz aylarında kaybolacağını söylüyorlardı. Virüsün etkisinde azalma olmamıştır, bu duruma ilişkin bilimsel bir kanıt yoktur. Bu kanıyı günlük hayatımıza dayanak yapmanızı istiyorum.





*Üzerinde durmak istediğim bir diğer nokta, büyüklerimizle ilgilidir. Büyüklerimiz ve kronik hastalıkları olanlar halen risk grubundadır. Bizim için en endişe verici olan, risk grubunda olanların ve yakın çevresinin tedbirleri aksatmasıdır. Mücadelenin büyük bir kısmını büyüklerimiz için verdik. Lütfen aynı hassasiyeti koruyalım.





YKS AÇIKLAMASI





*Önümüzde hepimizin heyecanla beklediği iki sınav günü var. Birkaç ay boyunca sizden bazı fedakarlıklar isteyen bir doktor ağabeyiniz olanlar, bu iki günün iki başarı günü olmasını yürekten diliyorum.









*Pandemi boyunca toplumsal sorumluluğun gerekliliğini yerine getirmekle kalmayıp örnek oldunuz. Sağlık yönünden sınava uygun şartların hazırlanması konusunda bizler elimizden geleni yaptık. Bilim kurulumuz, sınav tedbir rehberi hazırladı.





*Milli Eğitim Bakanlığımız ve kurumlar, titiz hazırlıklarını tamamlayıp sizlerle paylaştı. Bizim de belirtmekte fayda gördüğümüz hususlar var. Okul girişlerindeki yığılmalarda ailelerin etkili olduğunu biliyorsunuz. Yığılmanın daha az olduğunu umuyoruz. Ailelerin kendilerinden sınav merkezinin biraz daha uzağında beklemelerini rica ediyoruz.





*Sınav tarihi üzerinde bazı gündemler oluştu. Sınav tarihlerinin belirlenmesi, durumun niteliğini ortaya koyacak ana düşünceyi arz etmek isterim. Hepimiz sizlerin yaşadığı sınavları yaşamış kişiler olarak duygularınızı çok iyi anlıyor ve saygı duyuyoruz.





*Fakat gerçeğin hakkını gerçeğe vermeliyiz. Salgın hastalık söz konusu olduğunda 1-2 ay sonrasını öngörmek çok zordur. Bunu artan vakalarla da tahmin edebilirsiniz.





*Risk bugünden çok daha büyük olabilirdi. Bugünkü gerekçeler yarın da büyüyebilir. DSÖ’nün Eylül ayı için risk ölçeğinde bulunduğunu belirtmek isterim. Sınavın meçhul bir zamandansa şimdi yapılması doğru görülmektedir.





VERİLER AÇIKLANDI





*Bugünkü vaka sayısı bin 492. Düne göre bir atış görüyoruz. Vefat sayımız 24. Düne göre biraz daha düşüş görüyoruz. Bugün iyileşen vaka sayımız bin 386. Yoğun bakımda hasta sayısı 914, toplam entübe yani solunum cihazına bağlı hasta sayımız 356. Bugünkü test sayımız daha bir artış içinde 53 bin 486.













TURİZM AÇIKLAMASI







*Özellikle yurt dışından gelen hem turistlerin hem de vatandaşlarımızın hangi tedbirlerle gelişini sağlamak üzerine bir görüşme yaptık bakan arkadaşlarımızla. Özellikle 7 merkezde Antalya, Dalaman, İzmir, İstanbul’da iki merkez, Bodrum ve Trabzon olmak üzere test merkezlerini oluşturacağız.





*Kapıkule ve Sarp gibi sınır kapılarında test merkezini oluşturmuş oluyoruz. Semptomu olan kişilerin hem testlerini yapmak, hem de tedavilerini yapmak suretiyle bir hazırlık yaptık. Ayrıca Türkiye’de 135 merkezde de özellikle bu anlamda uygunluğunu verdiğimiz testler ayrıca zaten yapılmakta.





İKİNCİ DALGA AÇIKLAMASI





*İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz. Şu an yaşadığımız birinci dalganın etkilerini görmüş oluyoruz. Dünyada halen birinci dalganın etkisi devam ediyor.





*Yer yer dalgalanmaların olduğunu görmüş oluyoruz. Bu dönemde bazı bölgelerimizde vaka sayılarının daha arttığını görüyoruz. Öncesine göre de 1 ay öncesine göre vaka sayılarımızın artışına rağmen yoğun bakıma giren hasta sayımız, entübe edilen ve vefat eden hasta sayımızın azaldığını görüyoruz.





*Eskiye göre virüsün etkisinin düştüğü anlamında değil, tedaviyle erken dönem yaklaşımla burada sonucu daha pozitif aldığımızı net söyleyebiliriz.





*Şu dönemde birinci dalganın devamını olan dalgalanmaları yaşadığımızı yeni bir ikinci dalga şeklinde olmadığını vaka sayıların yer yer öngördüğümüzden daha fazla olduğunu görüyoruz, ama eskiye göre hastane yükümüzün daha az olduğunu, entübe eden hastamızın vefat etme oranlarının giderek düştüğünü görüyoruz.





YAŞ ORTALAMASI 32’YE DÜŞTÜ





*Her geçen gün vefat eden vatandaşımızın da yaş ortalamasının giderek yükseldiğini görüyoruz. Vaka sayılarında ise daha önce 41 iken ortalama yaş şu an 32’ye kadar düşmüş oldu.





*Ön planda vaka sayılarında her geçen gün gençlerde göründüğünü, ortalama yaşın aşağıya doğru indiğini ama hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yaşlarının arttığını görüyoruz.





*Gençlerimiz kendilerini rahat hissetmemelidirler. Riskli olan özellikle büyüklerimize, kronik hastalığı olanlara bulaştırma potansiyeli taşıdıklarını, riskli olan vatandaşlarımızın kendilerini korumalarını tekrar hatırlatmak istiyorum.