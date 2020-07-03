Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca güncel tabloyu açıkladı /03 Temmuz 2020 20:08

Bakan Koca güncel tabloyu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. 3 Temmuz cuma gününün corona virüsü tablosuna göre, son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 5 bin 186 oldu.

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 Vaka sayısı da bin 172 artarak 203 bin 456'ya yükseldi. Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172’ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor" ifadesini kullandı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüsünden kaynaklı yeni can kayıplarını ve vaka sayısını açıkladı.

BAKAN KOCA: VİRÜSÜN YAYILMASI HIZLI

Sosyal medya hesabından salgınla ilgili son durum paylaşan  Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* 24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172'ye indi.

* Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor.

* Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7.

* Son 1 haftada tanı konanların %11,13’ü 65 yaş üstü.

* Vefat edenlerin %70’ten fazlası bu yaş grubundan.
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