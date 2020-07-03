Bakan Koca güncel tabloyu açıkladı

Vaka sayısı da bin 172 artarak 203 bin 456'ya yükseldi. Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172’ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor" ifadesini kullandı.













Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüsünden kaynaklı yeni can kayıplarını ve vaka sayısını açıkladı.





BAKAN KOCA: VİRÜSÜN YAYILMASI HIZLI





Sosyal medya hesabından salgınla ilgili son durum paylaşan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:





* 24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172'ye indi.





* Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor.





* Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7.





* Son 1 haftada tanı konanların %11,13’ü 65 yaş üstü.





* Vefat edenlerin %70’ten fazlası bu yaş grubundan.