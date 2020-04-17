Bakan Koca güncel verileri açıkladı

Koca, koronavirüsü “Çin’de küçük bir pazar yerinden tüm dünyayı istila eden virüs” olarak nitelendirdi. Sosyal mesafe kurallarına uyma çağrısını yineleyen Koca, “Sizden isteğim şu. Hazır bu mücadele yoluna girmişken tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun. Virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın. Evinizde kalın” diye konuştu.







Koca “Sokağa çıkmayanlar bu mücadelenin görünmeyen kahramanlarıdır. Boş meydanlar her gün yeniden verdiğimiz bu savaşı kazandığımız alanlardır” dedi.





Sokağa çıkma yasakları ve evde izolasyon “tedbirlerinin netice verdiğini” söyleyen Koca “İleri yaşta pozitif vaka sayısında belirgin azalma görüldü” dedi.





Resmi tatil olan 23 Nisan Perşembe gününün hafta sonuyla birleştirilerek uzun süreli bir sokağa çıkma yasağı ilan edileceğine ilişkin soruya Koca, konunun Cuma günkü toplantıda gündeme gelmediğini ve gelecek hafta gündeme gelebileceğini söyledi.