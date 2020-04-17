Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca güncel verileri açıkladı /17 Nisan 2020 19:41

Bakan Koca güncel verileri açıkladı

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de Cuma akşamı itibarıyla 40 bin 270 test yapıldığını ve bu çerçevede 4 bin 353 yeni vakanın kayıt altına alındığını söyledi. Koca’nın aktardığı verilere göre bugün Türkiye’de 126 kişi COVID-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybederken, daha önce hastalığa yakalanan bin 542 kişi de iyileşti. Bu çerçevede Türkiye’de şu ana kadar yapılan toplam test sayısı 558 bin 413’e, toplam vaka sayısı 78 bin 546’ya, toplam vefat sayısı da bin 769’a yükseldi.

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Koca, koronavirüsü “Çin’de küçük bir pazar yerinden tüm dünyayı istila eden virüs” olarak nitelendirdi. Sosyal mesafe kurallarına uyma çağrısını yineleyen Koca, “Sizden isteğim şu. Hazır bu mücadele yoluna girmişken tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun. Virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın. Evinizde kalın” diye konuştu. 

Koca “Sokağa çıkmayanlar bu mücadelenin görünmeyen kahramanlarıdır. Boş meydanlar her gün yeniden verdiğimiz bu savaşı kazandığımız alanlardır” dedi.

Sokağa çıkma yasakları ve evde izolasyon “tedbirlerinin netice verdiğini” söyleyen Koca “İleri yaşta pozitif vaka sayısında belirgin azalma görüldü” dedi.

Resmi tatil olan 23 Nisan Perşembe gününün hafta sonuyla birleştirilerek uzun süreli bir sokağa çıkma yasağı ilan edileceğine ilişkin soruya Koca, konunun Cuma günkü toplantıda gündeme gelmediğini ve gelecek hafta gündeme gelebileceğini söyledi.
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