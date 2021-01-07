Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca ile Uğur Şahin arasında aşı toplantısı /07 Ocak 2021 20:22

Bakan Koca ile Uğur Şahin arasında aşı toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech'in ortaklarından olan Prof. Dr. Uğur Şahin ile yaptıkları koronavirüs aşısı toplantısı hakkında bilgi verdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Biontech aşısının Türkiye'ye gelişi ile ilgili son planlamalar üzerine çalışıldığı bilgisini verdi. Koca yeni üretim imkânları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasitenin de artacağını söyledi.

Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısının ülkemize gelişi ile ilgili son planlamaları ele aldık. Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkânları devreye girdikçe Türkiye’ye ayrılan kapasite de artacak."

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