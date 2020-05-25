Bakan Koca Koronavirüs ile ilgili son verileri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı yeni verilere göre koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı, son 24 saatte 29 kişi artarak 4 bin 369 oldu.





YENİ VAKA SAYISI TEKRAR BİNİN ALTINDA





Türkiye'deki yeni vaka sayısı ise tekrar binin altına düştü. Koca'nın açıkladığı 987 yeni vakayla birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 157 bin 814 oldu.





İyileşenlerin sayısının 120 bin 215 olarak verilen tabloda, 756 yoğun bakım hastası, 371 entübe hasta sayısı kaydedildi.





Bakan Koca paylaştığı mesajda, "İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. ELDE EDİLEN BAŞARI, 83 MİLYONUN GÖSTERDİĞİ UYUMUN SONUCU. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir." dedi.



