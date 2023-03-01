Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca propaganda videosunu tepkiler üzerine kaldırmak zorunda kaldı /01 Mart 2023 17:59

Bakan Koca propaganda videosunu tepkiler üzerine kaldırmak zorunda kaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinden görüntülerinin yer aldığı video-klip nedeniyle özür diledi. Koca'nın siyasi propagandaya dönen klibi, her kesimden tepki almıştı.

Bakan Koca propaganda videosunu tepkiler üzerine kaldırmak zorunda kaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından dün yayınladığı ve deprem bölgesindeki görüntülerinin yer aldığı video-klip nedeniyle özür diledi. On binlerin can verdiği ve hala sayısız kişinin enkaz altında olduğu bir süreçte, bakanı görüntüleri propaganda aracı olarak kullanması büyük bir tepki çekmişti. 

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, videodaki iletişim sorununun fark edemediğini söyleyen Koca, videoyu yayından kaldırdığını bildirdi. Koca, "Tüm dikkatimiz afet bölgesindeki görevlerimizde. Hoş görün" dedi.

Koca, "1 dakika 53 saniye için özür dilerim. İki gün önce sosyal medyamızda yayımlanan bir videodaki iletişim sorununu fark edecek dikkati gösteremedim. Görüntüler ortak duygumuzun dilinden uzaktı. Videoyu yayından kaldırdım. Tüm dikkatimiz afet bölgesindeki görevlerimizde. Hoş görün" ifadelerini kullandı.
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