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Bakan Koca salgındaki son verileri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,Türkiye'deki son 24 saat içinde oluşan koronavirüs verilerini paylaştı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Haziran 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 27 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 268 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 1 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 190 bin 165'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 315 oldu. 

'YENİ VAKA SAYILARINI AZALTMALIYIZ'

Koca, ''Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana’da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 23 Haziran 2020 koronavirüs tablosu şöyle:


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