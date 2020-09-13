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Bakan Koca salgındaki son verileri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde Türkiye'deki koronavirüs verilerini kamuoyu ile paylaştı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 57 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan bin 527 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Eylül 2020 koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 57 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. 

Bakan Koca, yaptığı açıklamada bin 527 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 7 bin 56 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 291 bin 162'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 102 oldu. 

AĞIR HASTA SAYISI BİN 267

Tabloya göre, toplam test sayısı 8 milyon 519 bin 560 , toplam ağır hasta sayısı bin 267, toplam iyileşen hasta sayısı 258 bin 833 oldu. Bugünkü test sayısı 96 bin 97 olarak kayıtlara geçti.

'VİRÜS SEVDİKLERİMİZİ BİZDEN AYIRIYOR'

Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''57 can kaybı, 1.527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan Birlik ve Beraberlik içinde mücadeledir. Tedbirde birlik olalım virüse fırsat vermeyelim'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 13 Eylül 2020 koronavirüs tablosu şöyle:


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