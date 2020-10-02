Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca salgındaki son verileri açıkladı /02 Ekim 2020 23:12

Bakan Koca salgındaki son verileri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 içinde ortaya çıkan koronavirüs verilerini paylaştı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 63 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada bin 442 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. 

Koronavirüs nedeniyle 8 bin 325 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 321 bin 512'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 506 oldu. 

AĞIR HASTA SAYISI BİN 455

Tabloya göre, toplam test sayısı 10 miyon 608 bin 664, toplam ağır hasta sayısı bin 455, toplam iyileşen hasta sayısı 282 bin 657, bugünkü test sayısı 114 bin 857 olarak kayıtlara geçti.

'DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR'

Koca, ''Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün toplam ağır hasta sayımız bin 455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık. Birlikten kuvvet doğar. Birlik olalım'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2 Ekim 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakan Koca salgındaki son verileri açıkladı Sonraki Haber >>

'Dolar kuruna bakmıyorum’ sözüne Akit TV’den bile tepki

'Dolar kuruna bakmıyorum’ sözüne Akit TV’den bile tepki

Azerbaycan vurulan hedeflerin görüntülerini yayınladı

Azerbaycan vurulan hedeflerin görüntülerini yayınladı

Albayrak'a tokat gibi cevap!

Albayrak'a tokat gibi cevap!

AKP'li isimden skandal video

AKP'li isimden skandal video

Trump'ın eski kampanya yöneticisi gözaltına alındı

Trump'ın eski kampanya yöneticisi gözaltına alındı

O belge yayınlandı: Türkiye'deki günlük vaka sayısı 29 bin kişi!

O belge yayınlandı: Türkiye'deki günlük vaka sayısı 29 bin kişi!

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

İlginç kaza

İlginç kaza
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:22:46