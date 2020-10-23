Bakan Koca salgındaki son verileri paylaştı: 2165 yeni hasta

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.





Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 74 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 2 bin 165 yeni hasta tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 9 bin 658 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs hasta sayısı 357 bin 693'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 493 oldu.





"EN BÜYÜK SİLAHIMIZ MASKE"





Koca, "Bugün tespit edilen 2.165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta MASKE olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin." dedi.





23 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU



