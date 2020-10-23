Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca salgındaki son verileri paylaştı: 2165 yeni hasta /23 Ekim 2020 21:48

Bakan Koca salgındaki son verileri paylaştı: 2165 yeni hasta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs salgınında Türkiye'de son 24 içinde ortaya çıkan verileri paylaştığı ifade edildi.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle  74 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 2 bin 165 yeni hasta tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 9 bin 658 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs hasta sayısı 357 bin 693'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 493 oldu.

"EN BÜYÜK SİLAHIMIZ MASKE"

Koca, "Bugün tespit edilen 2.165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta MASKE olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin." dedi.

23 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

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