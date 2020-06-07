Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca salgındaki son verileri paylaştı /07 Haziran 2020 20:46

Bakan Koca salgındaki son verileri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye ile ilgili son Koronavirüs verilerini paylaştı. Bu bilgilere göre son 24 saatte 23 kişi daha hayatını kaybederken, yeni vak'a sayısı ise yine binin altında kalarak 914 olarak duyuruldu. Yine son 24 saat içinde iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 647 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 23 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada 914 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 4 bin 692 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 170 bin 132'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 2 bin 647 oldu. 

'TEDBİR AZALDIKÇA TEHDİT ARTIYOR'

Koca, ''Filyasyon çalışmalarında, “Geçmiş olsun” ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında, 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız, 2 bin 647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor'' dedi.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu şöyle:


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