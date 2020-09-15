Bakan Koca salgındaki son verileri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Eylül 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 67 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.





Bakan Koca, yaptığı açıklamada bin 742 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 7 bin 186 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 294 bin 620'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 2020 oldu.





AĞIR HASTA SAYISI BİN 327





Tabloya göre, toplam test sayısı 8 milyon 742 bin 535, toplam ağır hasta sayısı bin 327, zatürre oranı yüzde 7.1, bugünkü test sayısı 110 bin 412 olarak kayıtlara geçti.





'AĞIR HASTA SAYIMIZ DA ARTMAYA DEVAM EDİYOR'





Koca, ''Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede güç birliği yaparsak virüsü yenebiliriz'' ifadelerini kullandı.





Türkiye'nin 15 Eylül 2020 koronavirüs tablosu şöyle:



