Bakan Koca salgındaki son verileri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Eylül 2020 tarihli koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan tabloya göre, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 66 yurttaş daha yaşamını yitirdi.





Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 648 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Bugün iyileşen sayısı bin 143 olarak açıklanırken bin 372 kişinin hastalığı ağır atlattığı belirtildi.





Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın" dedi.







