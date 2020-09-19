Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca salgındaki son verileri paylaştı /19 Eylül 2020 20:19

Bakan Koca salgındaki son verileri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgının son 24 saat içinde Türkiye'de ortaya çıkan verileri açıkladı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanı Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Koca'nın açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 68 yurttaş yaşamını yitirdi. Türkiye'deki Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 7 bin 445'ye yükselirken, enfekte olan kişi sayısı ise bugün kaydedilen bin 538 yeni vaka ile birlikte 301 bin 348'e yükseldi.

TESTLERDE AZALMA

Koca'nın bugün açıkladığı test sayısı 100 binin altına gerileyerek 97 bin 416 oldu.

Türkiye'deki ağır hasta sayısı bin 432 olarak açıklanırken, bugün iyileşen kişi sayısı bin 312 olarak kayıtlara geçti.

Fahrettin koca yaptığı açıklamada, "Bugün ağır hasta sayımız 1.432'ye ulaştı. Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize yetmeli. Birlikte mücadele edelim."

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