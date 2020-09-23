Bakan Koca salgındaki son verileri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bin 767 kişiye koronavirüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 72 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Koca, ''Sağlık sistemimizin sürdürülebilir ve sağlık çalışanlarımızın hizmet verebilir kalmaları için tedbirleri birlikte uygulayalım'' dedi.





Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.





Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 72 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, bin 767 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 7 bin 711 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 308 bin 69'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 27 oldu.





AĞIR HASTA SAYISI BİN 561





Tabloya göre, toplam test sayısı 9 milyon 608 bin 370, toplam ağır hasta sayısı bin 561, toplam iyileşen hasta sayısı 270 bin 723, bugünkü test sayısı 112 bin 102 olarak kayıtlara geçti.





'AKTİF HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR'





Koca, ''Ağır hasta sayımız bugün bin 561’e yükseldi. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bugün tespit edilen bin 767 yeni hastamız var. Sağlık sistemimizin sürdürülebilir ve sağlık çalışanlarımızın hizmet verebilir kalmaları için tedbirleri birlikte uygulayalım'' ifadelerini kullandı.





Türkiye'nin 23 Eylül 2020 koronavirüs tablosu şöyle:







