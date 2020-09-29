Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca salgındaki son verileri paylaştı /29 Eylül 2020 22:18

Bakan Koca salgındaki son verileri paylaştı

Türkiye'de son 24 saat içinde ortaya çıkan koronavirüs verileri açıklandı. Salgın nedeniyle 68 kişi daha hayatını kaybederken iyileşen hasta sayısı bugün de yeni vaka sayısından fazla oldu.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 68 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, bin 427 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 8 bin 130 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 317 bin 272'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 452 oldu. 

AĞIR HASTA SAYISI BİN 583

Tabloya göre, toplam test sayısı 10 milyon 268 bin 163, toplam ağır hasta sayısı bin 583, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.5, toplam iyileşen hasta sayısı 278 bin 504, bugünkü test sayısı 114 bin 940 olarak kayıtlara geçti.

'AĞIR HASTA SAYIMIZ DURAĞAN SEYREDİYOR'

Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş bin 427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 29 Eylül 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakan Koca salgındaki son verileri paylaştı Sonraki Haber >>

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

İlginç kaza

İlginç kaza

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

5 yaşındaki Sami, cezaevinde mahsur kaldı

5 yaşındaki Sami, cezaevinde mahsur kaldı

Plaj yanığı değil, tarla yanığı!

Plaj yanığı değil, tarla yanığı!

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:10:21