Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca salgındaki son verileri paylaştı /09 Ekim 2020 21:49

Bakan Koca salgındaki son verileri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan günlük koronavirüs verilerini paylaştı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 55 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan bin 629 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle 8 bin 722 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 332 bin 382'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 402 oldu. 

AĞIR HASTA SAYISI BİN 398

Tabloya göre, toplam test sayısı 11 milyon 402 bin 342, toplam ağır hasta sayısı bin 398, toplam iyileşen hasta sayısı 291 bin 754, bugünkü test sayısı 115 bin 295 olarak kayıtlara geçti.

'TEDBİRLERE UYARAK DESTEK OLUN'

Koca, ''Bugün yeni bin 629 hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız bin 398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 9 Ekim 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle:


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