Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca salgındaki son verileri paylaştı /11 Ekim 2020 19:14

Bakan Koca salgındaki son verileri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Türkiye'dw son 24 içinde ortaya çıkan koronavirüs verilerini paylaştı.

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Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 59 kişi daha hayatını kaybetti, 1502 yeni hasta (semptom gösteren ve Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 8 bin 837'e, hasta sayısı ise 335 bin 533'e yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin."


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