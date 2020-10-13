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Bakan Koca salgındaki son verileri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye'deki son 24 saatlik koronavirüs verilerini sosyal medya hesabından paylaştı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 62 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, bin 632 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. 

Koronavirüs nedeniyle 8 bin 957 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 338 bin 779'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 314 oldu. 

AĞIR HASTA SAYISI BİN 416

Tabloya göre, toplam test sayısı 11 milyon 846 bin 342, toplam ağır hasta sayısı bin 416, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.9, toplam iyileşen hasta sayısı 296 bin 972, bugünkü test sayısı 114 bin 992 olarak kayıtlara geçti.

'BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ, GÜVENİN'

Koca, ''Bugün tespit edilen bin 632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız bin 416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 13 Ekim 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle:


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