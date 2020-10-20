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Bakan Koca salgındaki son verileri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Türkiye'deki son 24 saatlik koronavirüs verilerini içeren bilgileri paylaştı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 74 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, bin 894 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. 

Koronavirüs nedeniyle 9 bin 445 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 351 bin 413'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 512 oldu. 

AĞIR HASTA SAYISI BİN 545

Tabloya göre, toplam test sayısı 12 milyon 641 bin 126, toplam ağır hasta sayısı bin 545, toplam iyileşen hasta sayısı 306 bin 939, bugünkü test sayısı 116 bin 565 olarak kayıtlara geçti.

'BİRLİKTE MÜCADELEYE DESTEK VERİN'

Koca, ''Bugün tespit edilen bin 894 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız bin 545’e yükseldi. Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz. Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 20 Ekim 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle:


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