Bakan Koca salgınla ilgili son verileri açıkladı

Son 24 saatte 50 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle birlikte Türkiye'deki toplam ölü sayısı 3 bin 739'a yükseldi. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise bin 546 kişi artarak 137 bin 115'e yükselmiş oldu.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı tabloda iyileşenlerin toplam sayısı 89 bin 480 olarak aktarılırken yoğun bakım hastası bin 168, entübe hasta sayısı da 638 olarak açıklandı.





Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım." dedi.







