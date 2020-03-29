Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca, son corona virüsü vaka sayısını açıkladı /29 Mart 2020 19:27

Bakan Koca, son corona virüsü vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de görülen güncel corona virüsü vakalarını ve yaşanan can kaybını açıkladı. Koca, 23 kişinin daha hayatını kaybettiğini, bugünkü vaka sayısının ise bin 815 olduğunu söyledi. Yapılan bu açıklamanın ardından toplam vaka sayısı 9 bin 217'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 131'e yükselmiş oldu.

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Türkiye'de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsü, can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün virüs nedeniyle 23 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Koca bugünkü vaka sayısının ise bin 815 olduğunu belirtti. Paylaşılan son verilerin ardından Türkiye’deki toplam vaka sayısı 9 bin 217’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 131’e yükselmiş oldu.




Dünya genelinde vaka sayısı yaklaşık 680 bine yükseldi

ABD'deki Johns-Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünya genelinde Pazar günü itibarıyla 31 bin 700'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tespit edilenlerin sayısı ise yaklaşık 680 bine ulaştı. Ancak uzmanlar tespit edilmeyen vakalar da olabileceğini, bu nedenle de sayının daha yüksek olabileceğine dikkat çekiyor. Johns-Hopkins Üniversitesi'ne göre, dünya genelinde 124 bin 686 ile en fazla vaka ABD'de kaydedildi. ABD'yi 92 bin 472 ile İtalya, 82 bin 120 ile Çin izliyor. Avrupa'da virüsün en etkili olduğu ülkelerden İspanya'da 78 bin 797 vaka tespit edildi. Almanya'da ise vaka sayısının 58 bin 247 olduğu belirtiliyor. Almanya'yı 38 bin 309 ile İran ve 38 bin 105 ile Fransa takip ediyor. 

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler ise bu sayılar konusunda uyarıda bulunarak, "Şimdi herkes bu sayılara bakıyor, diğer ülkelerle karşılaştırmalar yapılıyor. Ancak bunlar anlık sayılar, her ülkede farklı bir işleyiş var ve her ülkenin içinde bulunduğu durum farklı" dedi. 

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