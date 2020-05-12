Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca son Koronavirüs verilerini açıkladı /12 Mayıs 2020 21:50

Bakan Koca son Koronavirüs verilerini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye ile ilgili son Koronavirüs verilerini açıkladı. Bu verilere göre son 24 saatte 53 kişi daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 1704 yeni vak'a tespit edildi, 3109 kişi de iyileşti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 53 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 704 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 3 bin 894 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 141 bin 475'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 3 bin 109 oldu.

'TOPLAM VAKALARIN YÜZDE 70’İ İYİLEŞMİŞ DURUMDA'

Koca, ''Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. Toplam vakaların yüzde 70’İ iyileşmiş durumda. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu şöyle:


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