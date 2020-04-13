Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca son rakamları açıkladı /13 Nisan 2020 20:10

Bakan Koca son rakamları açıkladı

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart'ta görülen corona virüsü, can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü vaka sayısının 4 bin 93, vefat sayısının da 98 olduğunu duyurdu. Böylece corona virüsü nedeniyle Türkiye'deki toplam vaka sayısı 61 bin 49, toplam vefat sayısı da bin 296 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de görülen güncel corona virüsü vakalarını ve yaşanan can kaybını açıkladı. Bugün 34 bin 456 test yapıldığını açıklayan Koca, 4 bin 93 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

98 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Corona virüsü nedeniyle bugün 98 kişinin daha hayatını kaybettiğini ifade eden Koca, iyileşen hasta sayısının da 3 bin 957’ye yükseldiğini duyurdu.Açıklanan bu son verilerin ardından Türkiye’deki toplam vaka sayısı 61 bin 49, toplam vefat sayısı da bin 296 oldu.

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