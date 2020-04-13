Bakan Koca son rakamları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de görülen güncel corona virüsü vakalarını ve yaşanan can kaybını açıkladı. Bugün 34 bin 456 test yapıldığını açıklayan Koca, 4 bin 93 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.







98 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ





Corona virüsü nedeniyle bugün 98 kişinin daha hayatını kaybettiğini ifade eden Koca, iyileşen hasta sayısının da 3 bin 957’ye yükseldiğini duyurdu.Açıklanan bu son verilerin ardından Türkiye’deki toplam vaka sayısı 61 bin 49, toplam vefat sayısı da bin 296 oldu.



