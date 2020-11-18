Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca son verileri açıkladı: 116 can kaybı, 4215 yeni hasta /18 Kasım 2020 21:39

Bakan Koca son verileri açıkladı: 116 can kaybı, 4215 yeni hasta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verilerini açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 116 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 4 bin 215 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 11 bin 820 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs hasta sayısı 425 bin 628'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 2 bin 592 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI 3 BİN 742

Tabloya göre, toplam test sayısı 16 milyon 623 bin 489, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 742,  toplam iyileşen hasta sayısı 361 bin 655, bugünkü test sayısı 158 bin 811 olarak kayıtlara geçti.

"DURDURMAK İÇİN BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ"

Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün tespit edilen 4.215 hasta var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor. Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Tedbirlere birlikte uyarak mücadele güç verin.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 18 Kasım 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

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