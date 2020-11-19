Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca son verileri açıkladı: 123 can kaybı, 4542 yeni hasta /19 Kasım 2020 21:43

Bakan Koca son verileri açıkladı: 123 can kaybı, 4542 yeni hasta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saati kapsayan koronavirüs verilerini paylaştı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 123 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 4 bin 542 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 11 bin 943 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs hasta sayısı 430 bin 170'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 2 bin 918 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI 3 BİN 850

Tabloya göre, toplam test sayısı 16 milyon 781 bin 245, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 850,  toplam iyileşen hasta sayısı 364 bin 573, bugünkü test sayısı 157 bin 756 olarak kayıtlara geçti.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850’ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın. '' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 19 Kasım 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakan Koca son verileri açıkladı: 123 can kaybı, 4542... Sonraki Haber >>

'Kazığa oturturum lafını tehdit olarak algılamamak lazım'

'Kazığa oturturum lafını tehdit olarak algılamamak lazım'

İlginç HES kodu tepkisi

İlginç HES kodu tepkisi

Bakan "korona bundan geçmez" dedi, canlı yayında çiğ balık yedi

Bakan

Babacan: Gezi Parkı davasında davacı, müdahil ya da mağdur değilim

Babacan: Gezi Parkı davasında davacı, müdahil ya da mağdur değilim

Kılıçdaroğlu'ndan hakaret ve tehdide dolaylı cevap

Kılıçdaroğlu'ndan hakaret ve tehdide dolaylı cevap

Gurbetçiye göre Almanya battı, Türkiye'dekiler nankör

Gurbetçiye göre Almanya battı, Türkiye'dekiler nankör

Kimlere karşı reforma yapılacak?

Kimlere karşı reforma yapılacak?

Abdullah Aymaz: Siz zannediyor musunuz ki diğerlerini rahat bırakacaklar

Abdullah Aymaz: Siz zannediyor musunuz ki diğerlerini rahat bırakacaklar

Kendisini tutuklayan hakim ve savcıları isim isim saydı

Kendisini tutuklayan hakim ve savcıları isim isim saydı

Felaketin eşiğinden dönüldü

Felaketin eşiğinden dönüldü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:54:47