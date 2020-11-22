Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca son verileri açıkladı: 139 can kaybı, 6017 yeni hasta /22 Kasım 2020 20:13

Bakan Koca son verileri açıkladı: 139 can kaybı, 6017 yeni hasta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 bin 17 kişiye koronavirüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 139 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 139 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 6 bin 17 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 12 bin 358 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs hasta sayısı 446 bin 822'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 3 bin 812 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI 4 BİN 217

Tabloya göre, toplam test sayısı 17 milyon 245 bin 617, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 217,  toplam iyileşen hasta sayısı 374 bin 637, bugünkü test sayısı 155 bin 516 olarak kayıtlara geçti.

''KURALLARA SIKI SIKIYA UYMALIYIZ''

Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün tespit edilen 6 bin 17 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi. El Temizliği, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 22 Kasım 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

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