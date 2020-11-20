Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca son verileri açıkladı: 141 can kaybı, 5103 yeni hasta /20 Kasım 2020 21:42

Bakan Koca son verileri açıkladı: 141 can kaybı, 5103 yeni hasta

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 141 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 5 bin 103 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 12 bin 84 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs hasta sayısı 435 bin 273'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 3 bin 19 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI 3 BİN 990

Tabloya göre, toplam test sayısı 16 milyon 937 bin 887, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 990,  toplam iyileşen hasta sayısı 367 bin 592, bugünkü test sayısı 156 bin 542 olarak kayıtlara geçti.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000’e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin '' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 20 Kasım 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakan Koca son verileri açıkladı: 141 can kaybı, 5103... Sonraki Haber >>

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Bu da çekici dehşeti

Bu da çekici dehşeti

Arabasını temizlerken büyük şok yaşadı

Arabasını temizlerken büyük şok yaşadı

İtalya'da yanardağ cehennemi yaşattı. Gökyüzünden lav yağdı

İtalya'da yanardağ cehennemi yaşattı. Gökyüzünden lav yağdı

Otobanda lastiği patlayan adam film gibi bir kazaya şahit oldu

Otobanda lastiği patlayan adam film gibi bir kazaya şahit oldu

Bir ambulans ekskavatöre arkadan çarptı

Bir ambulans ekskavatöre arkadan çarptı

Bir kazayı çeken drone başka bir kaza anını çekti

Bir kazayı çeken drone başka bir kaza anını çekti

Pembe Flamingoların muhteşem görüntüsü

Pembe Flamingoların muhteşem görüntüsü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:07:43