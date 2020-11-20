Bakan Koca son verileri açıkladı: 141 can kaybı, 5103 yeni hasta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 141 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 5 bin 103 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 12 bin 84 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs hasta sayısı 435 bin 273'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 3 bin 19 oldu.







AĞIR HASTA SAYISI 3 BİN 990





Tabloya göre, toplam test sayısı 16 milyon 937 bin 887, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 990, toplam iyileşen hasta sayısı 367 bin 592, bugünkü test sayısı 156 bin 542 olarak kayıtlara geçti.





Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000’e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin '' ifadelerini kullandı.





Türkiye'nin 20 Kasım 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle:



