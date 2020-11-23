Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca son verileri açıkladı: 153 can kaybı, 6753 yeni hasta /23 Kasım 2020 21:44

Bakan Koca son verileri açıkladı: 153 can kaybı, 6753 yeni hasta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verilerini paylaştı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 153 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 6 bin 713 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 12 bin 511 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs hasta sayısı 453 bin 535'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 3 bin 254 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI 4 BİN 409

Tabloya göre, toplam test sayısı 17 milyon 406 bin 742, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 409,  toplam iyileşen hasta sayısı 377 bin 891, bugünkü test sayısı 161 bin 125 olarak kayıtlara geçti.

'DESTEK VERİN'

Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün tespit edilen 6 bin 713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 23 Kasım 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

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