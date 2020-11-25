Bakan Koca son verileri açıkladı: 168 can kaybı, 6814 yeni hasta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, paylaştı.





Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 168 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 6 bin 814 yeni hastanın tespit edildiği bilgisini verdi. Ayrıca Koca, bir süredir açıklanmayan vaka sayılarını da açıklayarak Türkiye'de 28 bin 351 vaka olduğunu belirtti. Koronavirüs nedeniyle 12 bin 672 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs hasta sayısı 460 bin 916'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 3 bin 678 oldu.





ARTIK VAKALAR AÇIKLANACAK





Koca, ''Vaka sayısını daha önce hasta sayısı olarak, özellikle dünyada doaha çok solunum sıkıntısı olan hastalara test yapılarak ve o hastaların da vaka olarak bildirildiği dönemde biz hasta kavramı ile vatandaşımızın uyumunu sağlamak için bildirmiş idik. Gelecek dönemde taşıyıcı olan asemptomatik dediğimiz kişileri de bildirmiş olacağını konuşmuş idik. Bundan sonraki süreçte vaka sayısını da vermeyi planladık. Bugünden itibaren vaka sayısı olarak vermek istiyorum. Hasta sayımız 6 bin 814. Yüzde 80'e yakını hafif geçiren hastalarımız olmakta. Bugün vaka sayısı olarak da 28 bin 351. Toplam vakamız bugün itibariyle. Hasta sayımız ise ikisini bir arada vermeyi düşünüyoruz, pozitif olan herkes artı hasta sayısı olarak ayrıca bu sütunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bugünkü vaka sayımız 28 bin 351'' açıklamasını yaptı.





TÜRKİYE EN ÇOK VAKA TESPİT EDİLEN ÜÇÜNCÜ ÜLKE OLDU





Bakan Koca'nın açıkladığı 28 bin 351 yeni vaka ile Türkiye, 25 Kasım tarihinde Dünya'da en çok vakaya rastlanan üçüncü ülke oldu.





1- ABD: 48.658





2- Hindistan: 35.947





3- Türkiye: 28.351





4- İtalya: 25.853





5: Rusya: 23.675





AĞIR HASTA SAYISI 4 BİN 641





Tabloya göre, toplam test sayısı 17 milyon 733 bin 520, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 641, toplam iyileşen hasta sayısı 385 bin 480, bugünkü test sayısı 164 bin 547 olarak kayıtlara geçti.





Türkiye'nin 25 Kasım 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle:







