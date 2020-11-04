Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca son verileri açıkladı: 77 can kaybı, 2391 yeni hasta /04 Kasım 2020 22:01

Bakan Koca son verileri açıkladı: 77 can kaybı, 2391 yeni hasta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki son 24 saatlik koronavirüs verilerini paylaştı. Söz konusu verilere göre son 24 saat içinde 77 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybederken 2 bin 391 kişiye de hasta tanısı konuldu.

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Sağlık Bakanı Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 77 yurttaş virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Hasta sayısının 2 bin 391 olarak ifade edildiği tabloda iyileşen sayısı bin 841 olarak açıklandı. Türkiye'deki yatak doluluk oranı ise yüzde 51,7 olarak açıkladı.

Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.464’e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin 4 Kasım koronavirüs tablosu

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