Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca son verileri açıkladı: 81 can kaybı, 2311 yeni hasta /05 Kasım 2020 21:53

Bakan Koca son verileri açıkladı: 81 can kaybı, 2311 yeni hasta

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verilerini paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aktardığı verilere göre 81 yeni can kaybı yaşanırken 2311 kişiye de hastalık tanısı konuldu.

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Sağlık Bakanı Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 81 yurttaş virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Hasta sayısının 2 bin 311 olarak ifade edildiği tabloda iyileşen sayısı bin 714 olarak açıklandı. Türkiye'deki yatak doluluk oranı ise yüzde 51,7 olarak açıkladı. Ağır hasta sayısı ise 2 bin 564 olarak belirtildi. 

Sosyal medyadan koronavirüs tablosunu paylaşan Koca, "Bugün tespit edilen 2.311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 5 Kasım koronavirüs tablosu şöyle:


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