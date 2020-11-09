Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca son verileri açıkladı: 85 can kaybı, 2576 yeni hasta /09 Kasım 2020 22:08

Bakan Koca son verileri açıkladı: 85 can kaybı, 2576 yeni hasta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verilerini paylaştı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 85 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 2 bin 576 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. 

Koronavirüs nedeniyle 10 bin 972 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 396 bin 831'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 2 bin 47 oldu. 

AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 867

Tabloya göre, toplam test sayısı 15 milyon 273 bin 222, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 867,  toplam iyileşen hasta sayısı 340 bin 286, bugünkü test sayısı 145 bin 411 olarak kayıtlara geçti.

'AĞIR HASTA SAYIMIZ DÜNDEN 127 FAZLA'

Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün tespit edilen 2 bin 576 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla. Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 9 Kasım 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

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