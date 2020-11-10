Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca son verileri açıkladı: 87 can kaybı, 2529 yeni hasta /10 Kasım 2020 21:46

Bakan Koca son verileri açıkladı: 87 can kaybı, 2529 yeni hasta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verilerini paylaştı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 87 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 2 bin 529 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. 

Koronavirüs nedeniyle 11 bin 59 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 361 bin 801'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 2 bin 215 oldu. 

AĞIR HASTA SAYISI 3 BİN 1

Tabloya göre, toplam test sayısı 15 milyon 419 bin 420, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 1, toplam iyileşen hasta sayısı 399 bin 360, bugünkü test sayısı 146 bin 198 olarak kayıtlara geçti.

'AĞIR HASTA SAYISINI AZALTMAK ZORUNDAYIZ'

Koca, ''Bugün tespit edilen 2 bin 529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 10 Kasım 2020 koronavirüs tablosu şöyle:


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