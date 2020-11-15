Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca son verileri açıkladı: 89 can kaybı, 3223 yeni hasta /15 Kasım 2020 19:32

Bakan Koca son verileri açıkladı: 89 can kaybı, 3223 yeni hasta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verilerini paylaştı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 89 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 3 bin 223 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. 

Koronavirüs nedeniyle 11 bin 507 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 414 bin 278'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 2 bin 561 oldu. 

AĞIR HASTA SAYISI 3 BİN 439

Tabloya göre, toplam test sayısı 16 milyon 156 bin 470, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 439,  toplam iyileşen hasta sayısı 353 bin 663, bugünkü test sayısı 142 bin 496 olarak kayıtlara geçti.

'KAYIPLARIMIZ GÜNLÜK 100'E YAKIN'

Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün tespit edilen 3 bin 223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 15 Kasım 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

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