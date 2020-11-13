Bakan Koca son verileri açıkladı: 93 can kaybı, 3045 yeni hasta

Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan tabloya göre hasta sayısı 3 bini aşarak 3 bin 45'e yükseldi.





Salgın nedeniyle 93 yurttaşın yaşamını yitirdiği görülen tabloda iyileşen hasta sayısı da 2 bin 10 olarak ifade edildi.





Türkiye'de salgın nedenli ağır hasta sayısı ise artmaya devam ediyor. Bugün güncellenen ağır hasta sayısı 3 bin 356.





"AĞIR HASTA SAYISI DA VEFAT SAYISI DA ARTIYOR"





Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen yeni hasta sayısı 3.000'den fazla. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor. Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin" dedi.



